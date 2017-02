STVV doet slechte zaak op slecht veld in Westerlo

Het jaar is nog maar een dikke maand bezig, maar de meest bizarre voetbalmatch van het jaar is al gespeeld. Vierde provincialers BS Sport en Boxberg namen het afgelopen weekend tegen elkaar op. Het werd een bewogen match, op z'n zachtst gezegd. Een scheids die het voor bekeken houdt, een doelman die in het midden van de wedstrijd zijn plek in de goal inruilt, een wedstrijd van 86 minuten,... En zo kunnen we nog even doorgaan. Bekijk het vooral zelf:.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }