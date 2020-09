"Zodra ik hoorde van Racing Genk, was het mijn absolute prioriteit." Met een brede glimlach op het gezicht werd Jess Thorup vandaag voorgesteld als nieuwe trainer van Racing Genk. In Gent veroverde hij de harten met fris, aanvallend voetbal. En net dat is wat het Genkse bestuur ook wil. Een team met vertrouwen. Vanochtend leidde Thorup zijn eerste training.