Sport STVV gaat voluit voor tweede plaats

embed

STVV gaat morgen voluit voor de tweede plaats. Als de Kanaries in eigen huis kunnen winnen van Moeskroen, dan springen ze over Charleroi naar plek twee in de stand. Het vertrouwen is dan ook groot op Stayen, al is STVV-coach Jonas De Roeck toch voorzichtig.