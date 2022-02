STVV heeft play-off 2 in het vizier

Vrijdag start Stefan Goris aan het WK sledehondenracen in Noorwegen. De atleet uit Zutendaal werd in het verleden al eens wereldkampioen in die discipline. En zal ook deze keer luid aangemoedigd worden. Niet in het minst vanuit Genk. Want daar hebben de leerkrachten en leerlingen van de Europaschool alvast een bijzondere verrassing in petto voor meester Stefan.