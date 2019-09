STVV heeft verlengingen nodig om OHL te kloppen in beker

Vanavond komt Racing Genk in de beker in actie op het veld van Ronse. STVV ontvangt in de zestiende finales morgenavond Oud-Heverlee Leuven. Na de 0-3-zege op Charleroi is het vertrouwen op Stayen weer een beetje groter. Toch zijn ze in Sint-Truiden op hun hoede voor de komst van de leider in 1B. De Kanaries moeten wel Teixeira missen, ook Yuma Suzuki krijgt rust.