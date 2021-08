STVV: Hollerbach neemt nieuwe Japanse aanvallers mee naar Cercle Brugge

De Luminus Arena van Racing Genk krijgt een nieuwe naam: de Cegeka Arena. De Hasseltse IT-groep verleent de komende tien jaar haar naam aan de voetbaltempel. Cegeka en Genk maken van de Arena trouwens het eerste 5G-stadion van België. Het hangt al een tijdje in de lucht: 5G, oftewel de 5de generatie in telecom, komt eraan. "Deze technologie brengt voor onze club in de toekomst geweldige opportuniteiten op alle domeinen: voor de sportieve (bijv. real time data van spelers) en organisatorische werking (bijv. crowd flow en internet of things) en de beleving voor supporters en seathouders (digitale belevingen zoals AR en VR). IT-bedrijf Cegeka is een belangrijke partij op vlak van connectiviteitsoplossingen in de B2B-markt. 5G speelt daar een belangrijke rol in. De vele mogelijkheden van 5G zullen binnenkort voor het eerst in België gedemonstreerd worden in de context van een voetbalstadion," klinkt het bij Racing Genk. Internationale showcase en proeftuinMet de Cegeka Arena, het eerste 5G-stadion van België, creëren beide partijen een internationale showcase. "KRC Genk is een gedroomde partner om onze positionering en ambitie op de 5G-markt te onderbouwen", zegt Stijn Bijnens, CEO van Cegeka. "Het stadion geeft ons een geweldige proeftuin in een unieke context en met een zeer grote impact. Binnen enkele kilometers van ons hoofdkantoor te Hasselt, nota bene. We kunnen volop experimenteren en bovendien met een aantrekkelijke showcase de mogelijkheden van 5G zeer toegankelijk maken. Het is onze ambitieuze doelstelling om er nationaal en internationaal mee uit te pakken. Binnen de Cegeka-groep hebben we alle troeven in huis, in onder meer dankzij onze connectiviteitspartner Citymesh, die zich specialiseert in het bouwen van (private) 4G en 5G netwerken voor de business-to-business markt, om hier een succes van te maken."Van een gedeelde geschiedenis naar een gedeelde toekomstKRC Genk en Cegeka zijn beiden Limburgse spelers op een internationaal speelveld. Samen hebben we al langer een band. De samenwerking werd in de zomer van 2019 versterkt, toen het IT-bedrijf intekende als nieuwe partner en onder meer shortsponsor werd. "Als de perfecte match bestaat, dan komen we met deze samenwerking dicht in de buurt", vertelt Davy Vanhaen, Commercieel Directeur van KRC Genk. "We hebben elk een geweldige evolutie afgelegd, die ons beiden ver buiten de Limburgse grenzen heeft gebracht. Na die gedeelde geschiedenis verbinden we ons nu naar de toekomst. Het is voor ons een eer om het vlaggenschip van de Limburgse economie aan deze innovatieve technologie te kunnen verbinden. Het zal ons beiden richting de toekomst lanceren, met de Cegeka Arena als lanceerplatform.""Het mijnverleden bindt beide organisaties. Bovendien sluiten we als familiebedrijf ook bijzonder goed aan bij de normen en waarden die KRC Genk als familieclub uitdraagt. We zijn dan ook bijzonder enthousiast dat we nu samen werk kunnen maken van een mooie toekomst", zegt André Knaepen, oprichter en voorzitter van de Raad van Bestuur van Cegeka. "Met dit partnership tonen twee innovatieve Limburgse spelers zich door te pionieren in België. Een heel fijne en vooral boeiende samenwerking staat ons te wachten.", vult Peter Croonen, voorzitter van KRC Genk aan. Luminus blijft partnerHet stadion heet vanaf nu dus Cegeka Arena. Het project Luminus Arena, opgestart in 2016, komt zo tot een einde, maar de samenwerking met Luminus blijft doorlopen. "Dankzij onze investeringen is het stadion meer CO2-neutraal geworden, belangrijk voor het klimaat en de energiefactuur van KRC Genk. Tijd om de fakkel door te geven aan een andere sterke Limburgse organisatie. We blijven een trouwe partner van KRC Genk en gaan door met het leveren van groene energie.", aldus Marleen Nijsten, Marketing & Communication Director van Luminus.