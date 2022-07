STVV hoopt dat Brüls wil blijven: "Andere club meldde zich nog niet."

Om het aantal everzwijnen in het Hageven terug te dringen, hebben de gemeente Pelt, de provincie Limburg en Natuurpunt samen een jachtverpachting uitgeschreven. De procedure is afgerond en twee jagers van een plaatselijke wildbeheerseenheid kregen de opdracht toegewezen. Zij moeten ervoor zorgen dat de populatie everzwijnen niet te groot wordt, om zo de schade aan de omgeving te beperken. Schepen van Landbouw en Natuur Liesbeth Fransen benadrukt het belang van de actie in het Hageven. “Zowel het natuurgebied als de landbouw rondom ondervinden schade door het teveel aan everzwijnen en daar willen we tegen optreden”, klinkt het. “Het aantal everzwijnen en de meldingen van schade door everzwijnen valt in Pelt gelukkig nog behoorlijk mee. In de Lindelse bossen en meer richting Hechtel-Eksel hebben de jachtrechthouders het wel druk om de everzwijnpopulatie te beheersen. In de bossen van de Kolis zijn er slechts af en toe waarnemingen van doortrekkers.” Duurzame oplossing Volgens gedeputeerde voor Natuur Bert Lambrechts was er al regelmatig overleg tussen de gemeente Pelt, de provincie Limburg, Natuurpunt, de Boerenbond, lokale wildbeheereenheden, landbouwers, het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurmonumenten om de overlast door de everzwijnen in het Hageven aan te pakken. “De laatste jaren werd in de Grote Heide het aantal everzwijnen steeds talrijker. Spijtig genoeg leidde dat al eens tot verkeersongevallen op de Noord-Zuid en tot schade in landbouwgewassen en aan privétuinen”, aldus Lambrechts. “Ook vogels die in de natuurgebieden op de grond broeden, zijn regelmatig slachtoffer van het everzwijn. Met deze maatregel werken we samen met alle betrokkenen aan een duurzame oplossing.”