Vanavond komt Hubo Limburg United in actie tegen Porto in de groepsfase van de FIBA Europe Cup. De competitieleider in de BNXT League zakte gisteravond met vertrouwen af naar Portugal. Nochtans liep United zondag tegen zijn eerste competitienederlaag aan, maar het team van Raymond Westphalen gelooft ook in Porto in zijn kansen. Het mist wel Elijah Pemberton, één van de smaakmakers van United, maar de aanwezigheid van Toon Ceyssens maakt veel goed. Ceyssens staat nog maanden aan de kant, maar is één van de sfeermakers in de groep.