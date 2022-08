In de Challenger Pro League heeft Jong Genk niet kunnen winnen van een uitgekookt Deinze. De mannen van Hans Somers waren de betere ploeg maar kregen in het absolute slot nog het deksel op de neus en verloren zo met 3-2. De partij lag ook een kleine tiental minuten stil door een zware blessure bij Genk verdediger bij Amine Et Taïbi. Bij een tackle bleef zijn voet in het gras steken en werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis in Deinze. Voor Genk is het meteen het eerste verlies van het nog prille seizoen.