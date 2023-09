STVV-icoon Lon Polleunis op 80-jarige leeftijd overleden

door Niels Christiaens

Het Truiense voetbal, en bij uitbreiding het Belgische voetbal, is in rouw. Voormalig Gouden Schoen en STVV-clublegende Lon Polleunis is overleden ten gevolge van hartfalen. Polleunis werd op 1 mei van dit jaar tachtig jaar. Met STVV werd hij onder leiding van Raymond Goethals in 1966 vice-kampioen. Het beste seizoen ooit voor de Kanaries. En in 1968 kreeg hij de Gouden Schoen. Hij is nog altijd de enige STVV-speler die daarin slaagde. Na elf seizoenen verliet hij STVV voor RWDM. Daar werd hij landskampioen in 1975 aan de zijde van zijn boezemvriend Johan Boskamp. Polleunis speelde ook 22 keer voor de Rode Duivels. Zo was hij erbij op het WK van 1970 in Mexico. En twee jaar later eindigde hij derde met België op het EK in eigen land. In mei van dit jaar zocht Armand Schreurs hem op voor TVL Sportcafé naar aanleiding van zijn 80e verjaardag.