door Niels Christiaens

In het voetbal komt Racing Genk niet in actie dit weekend, maar STVV wel. De Kanaries verloren vorige zaterdag in Eupen en willen morgen thuis tegen Kortrijk weer aanknopen met puntengewin. Vandaag landde nieuwkomer Daichi Hayashi eindelijk op Stayen. Maar spelen zit er nog niet in. De Duitse trainer Bernd Hollerbach hoopt de komende tien dagen nog versterking te zien op training.