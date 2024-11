Voetbal dan. 14 miljoen euro, dat is de som die Racing Genk moet betalen aan de fiscus. De club heeft een akkoord bereikt over een dispuut dat al jarenlang aansleepte. Racing Genk, dat een vzw is, betaalde geen vennootschapsbelasting. Maar de fiscus was het daar niet mee eens, onder meer door de hoge transferinkomsten. Er volgde een claim van 39 miljoen euro. Maar na jarenlang onderhandelen, wordt die som nu teruggebracht tot 14 miljoen euro. Van harte is het niet, want de club blijft bij haar standpunt. "Maar we willen dit achter ons laten en kozen voor dit compromis om het pad te effenen voor de toekomst", aldus voorzitter Peter Croonen.