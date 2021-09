In TVL Sportcafé blikken we vooruit op de start van de Europese campagne van Racing Genk. Donderdag speelt Genk tegen Rapid Wenen. Al voor de vijfde keer. De eerste keer was in 2013. Eén van de aanstormende talenten toen was Ayub Masika. Masika brak niet door in Genk, maar reisde intussen wel de wereld rond. Zijn laatste club was Kobe Vissel, waar hij samenspeelde met de Spaanse ex-wereldkampioen Andres Iniesta.