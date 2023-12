Dankzij wereldkampioen karting Dries van Langendonck weet wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen weer wat verliezen is. De jongeman uit Heusden-Zolder versloeg Max Verstappen namelijk tijdens een wedstrijdje Mario Kart. De wedstrijd tussen de twee wereldkampioenen vond plaats op het FIA-gala waar beide wereldkampioenen gehuldigd werden. De organisatie deelden beelden van de het spelletje via hun Instagramkanaal. De twee hebben duidelijk veel plezier tijdens het wedstrijdje Mario Kart. Het is dus uiteindelijk Dries van Langendonck die aan het langste eind trekt en zich een van de weinige coureurs mag noemen die de F1-kampioen die jaar kon verslaan.View this post on Instagram A post shared by FIA - Official account (@fia.official)