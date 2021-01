Zaterdag speelt Greenyard Maaseik thuis tegen Lindemans Aalst in de halve finale van de Beker van België. Door corona zal de match achter gesloten deuren plaats vinden. Maar u hoeft niets te missen van de match: want op TVL en op tvl.be kan u de wedstrijd met commentaar live volgen. En trouwe supporters worden door de club zelfs op een verrassingspakket getrakteerd. "Topspelers die topvolleybal moeten spelen voor lege tribunes. En trouwe supporters die hun team van thuis uit moeten volgen, via pc of tv. De ene mist de andere, en omgekeerd! Er gaat immers niets boven de ambiance in een lekker gevulde volleybalhal waar het publiek zijn spelers opjut om het beste van zichzelf te geven," klinkt het bij Greenyard Maaseik. Maaseik speelt zaterdagavond in eigen STEENGOED Arena de heenwedstrijd in de halve finale van de Beker van België, tegen Aalst. Een belangrijke match, opnieuw voor lege tribunes. Maar daar heeft de club een oplossing voor. "Wel, als onze supporters niet naar hun club mogen komen, trekt de club zélf naar haar supporters! Onze vrijwilligers gaan deze week op pad om bij al onze trouwe abonnees een verrassingspakketje af te leveren. Kwestie van zaterdagavond tóch in de sfeer te geraken. De club vergeet jullie niet." De wedstrijd met commentaar van TVL-journalist Tom Kums & oud-manager René Corstjens is zaterdagavond vanaf 20 uur 20 live te volgen op TV Limburg en tvl.be.