STVV moet dringend punten pakken: "We moeten all-in gaan tegen Antwerp"

Slecht nieuws van de medische staf voor Greenyard Maaseik: de Spaanse receptie-hoekspeler Francisco Iribarne zal de rest van het seizoen niet meer in actie komen. Tijdens de thuiswedstrijd tegen Antwerpen afgelopen zaterdag liep Iribarne in de laatste set een zware knieblessure op na een ongelukkige botsing met een tegenspeler. De ernst van de blessure is inmiddels bevestigd, en hij zal dit seizoen niet meer kunnen deelnemen aan wedstrijden. "Greenyard Maaseik wenst Fran veel sterkte en een voorspoedig herstel toe. Zijn afwezigheid is een zware klap voor het team, maar we blijven strijdvaardig. Samen met de spelers, staf en onze trouwe supporters zullen we alles op alles zetten om het seizoen tot een goed einde te brengen.Foto: Marc Mercelis