In TVL Sportcafé blikken we vanavond terug op de Australian Open met Filip Dewulf. En ook in Het Moment gaan we terug naar Melbourne. Want precies 10 jaar geleden won Kim Clijsters er haar laatste grand slam. Clijsters klopte in de finale de Chinese Li Na, maar ze stal er ook de harten van het Australische publiek. De speech die ze gaf na haar overwinning is bijna even memorabel als de grandslamzege zelf.