STVV niet naar play off 1

In TVL Sportcafé blikken we vooruit op de play-offs met de sportief directeurs van Racing Genk en STVV, dat zijn Dimitri De Condé en Tom Van den Abbeele. In het Moment gaan we terug naar het begin van deze eeuw. Toen was Datovoc Tongeren de beste damesvolleybalclub van België. Tongeren pakte zowel in 2002 als in 2003 de dubbel. En één van de sterkhouders was een jonge Tongerse: Liesbeth Mouha. Een voorsmaakje.