In TVL Sportcafé hebben we het vanavond over de Zesdaagse van Hasselt. Het wielerevenement dat maar vier edities stand hield. De Zesdaagse moest Limburg warm maken voor baanwielrennen, maar dat lukte slechts gedeeltelijk. Ondanks dat heel wat grote namen de revue passeerden, ging de stekker er dus vroegtijdig uit.