STVV ontvangt KAS Eupen met vertrouwen en fitte kern

door Jarne Scheepers

STVV won eerder in de beker tegen tweedeklasser Franc Borains en moet morgen weer aan de bak in de reguliere competitie. Het opent morgen de 13e speeldag thuis tegen Eupen. De Oostkantonners gingen onderuit in de beker en staat in de competitie maar drie punten achter de Truienaars. Door de winst tegen Franc Borains en RWDM tankte Sint-Truiden vertrouwen en is het met een volledige fitte kern klaar om morgen aan de aftrap te komen in Stayen.