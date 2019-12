STVV ontvangt leider Club Brugge

Maarten Vandevoordt staat ook morgen onder de lat bij Racing Genk. De 17-jarige Truienaar overtuigde Hannes Wolf afgelopen dinsdag in de beker tegen Antwerp. Maar dat wil niet zeggen dat Coucke verleden tijd is. De Duitse trainer bekijkt de situatie wedstrijd per wedstrijd. Wolf wil morgen zijn eerste overwinning pakken. Broodnodig wil Genk nog kans maken op play-off 1.