Eindigen doen we met een warm initiatief in Bilzen. Want in Grote-Spouwen hebben enkele buren brieven geschreven en tekeningen gemaakt voor de bewoners van het woonzorgcentrum Kristallijn. Met deze actie hopen ze de rusthuisbewoners een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden. De persoonlijke geschenkjes werden vandaag overhandigd aan het rusthuis.