Vlaams minister van Sport Ben Weyts en de Vlaamse Sportfederatie hebben 13 'Jonge Leeuwen' bekendgemaakt in de Ghelamco Arena in Gent. Twee van de jongeren zijn Cedric Vermeiren en Wannes Theys van het hockeyteam HC Olympia Hasselt Stix. Jonge Leeuwen is ontstaan vanuit een succesvol project bij Tennis Vlaanderen. Zij gaan al enkele jaren op zoek naar vernieuwende ideeën binnen de sport. Ook bij andere sportfederaties merkte de Vlaamse Sportfederatie dat er een grote nood was om sporters te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling, los van het sportieve. De voorbije maanden konden jongeren van Vlaamse sportclubs ideeën indienen om de werking van hun lokale club of de hele federatie te inspireren en hun werking te verbeteren. In totaal werden 13 jongeren geselecteerd. De 4 meisjes en 9 jongens tussen de 16 en 25 jaar krijgen de komende maanden de kans en de ondersteuning om hun idee te verfijnen en uit te werken met de steun van Sport Vlaanderen en Vlaams minister van Sport Ben Weyts. Cedric Vermeiren en Wannes Theys van het hockeyteam HC Olympia Hasselt Stix werken de komende maanden een project uit om jongeren een luidere stem te geven in de hockeywereld. De 13 jongeren krijgen elk een buddy die hen doorheen het hele traject zal begeleiden. Ook experts en ex-topsporters zullen de jongeren ondersteunen via inspiratiessessies en workshops. Het traject van de Jonge Leeuwen loopt zeven maanden. In september kiest een onafhankelijke jury de winnaars in vier verschillende categorieën: de Jonge Leeuw met het allerbeste project, de Jonge Leeuw met het mooiste maatschappelijke thema, de Jonge Leeuw die de clubcultuur het meest bevordert en de Jonge Leeuw die het verst geraakt is ondanks een grote tegenslag.