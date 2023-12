Basketbal dan. Want de Beringse topspeler Hans Vanwijn heeft vandaag zijn eerste training afgewerkt bij de Israëlische topclub Hapoel Holon. Vanwijn verbrak in november zijn contract bij het Franse Gravelines. Sportief liep het niet goed en Vanwijn wilde zijn voetblessure laten rusten. Nu, vier weken later zit hij in Tel Aviv, op zo'n 100 kilometer van de Gazastrook waar de oorlog woedt. Bang is hij naar eigen zeggen niet, hij concentreert zich op één ding: zijn carrière herlanceren.