STVV pleit voor 5-0-zege voor geschillencommissie, Genk wil herspelen zonder puntenaftrek

"Ik ben bijzonder dankbaar dat ik van Lommel SK de kans krijg om me te bewijzen na een moeilijke periode in mijn carrière." Dat zegt Peter Maes bij zijn aanstelling als trainer van Lommel SK. Hij volgt er de IJslander Stefan Gislason op die vandaag ontslagen werd. Het was een jaar stil rond Maes, die in verdenking werd gesteld in de zaak 'Propere Handen'. Nu wil hij zich graag terug concentreren op het trainerschap. Hij staat in ieder geval voor een sportieve uitdaging, want Lommel kon nog maar één keer winnen dit seizoen en staat voorlaatste in 1B.