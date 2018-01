STVV: "Positie De Roeck staat niet ter discussie"

Elise Mertens blijft het uitstekend doen Down Under. De Hamontse plaatste zich vanochtend voor de achtste finales van de Australian Open. Daarmee is Mertens al zeker van een plekje in de top 30. In het dubbel ging ze eruit maar dat is een voetnoot want het is de eerste keer dat Mertens de achtste finales haalt op een grandslamtornooi.