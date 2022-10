In de sport gaat het vandaag maar over één man. Simon Mignolet. De Truiense doelman van Club Brugge is onklopbaar in de Champions League dit seizoen en dat was gisteren weer niet anders op het veld van Atletico Madrid. Mignolet was goed voor maar liefst 14 saves. Met zijn vierde clean-sheet op rij, niemand doet trouwens beter deze campagne, zorgde hij gisteren bijna op z'n eentje voor een historische kwalificatie van Club Brugge op het kampioenenbal. En straks volgt de Gouden Schoen, daar twijfelt niemand nog aan.