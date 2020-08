In 1B heeft Lommel SK de eerste match van het nieuwe seizoen niet kunnen winnen. Met opmerkelijke 3-5 cijfers werd er in het Soevereinstadion verloren van het Waalse Seraing. De Noord-Limburgers begonnen nochtans goed aan de wedstrijd, maar in de tweede helft trokken de Luikenaren het laken naar zich toe in een ware doelpuntenkermis. Werk voor de boeg dus voor een ontgoochelde coach Liam Manning.