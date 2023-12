De kerstman is in het land. De man kwam deze namiddag aan in zijn slee in Winterland. De komende maand zal hij verblijven in het huis van de kerstman. Traditiegetrouw blijft hij in zijn huisje dat speciaal voor hem is opgetrokken in de Limburgse Hoofdstad. Ondanks het slechte weer kwamen toch heel wat brave kindjes de man bezoeken.