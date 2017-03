STVV-spits Boli afgevoerd naar ziekenhuis na vechtpartij met ploegmaat Tchenkoua

In het volleybal heeft Noliko Maaseik ook zijn laatste groepswedstrijd in de Champions League verloren. Maaseik speelde een goede partij, maar kwam net tekort tegen het Russische Dinamo Moskou. 2-3 werd het. De Maaslanders waren al eerder uitgeschakeld in de Champions League. Maaseik kan nu haar pijlen voluit richten op de playoffs in de Belgische competitie.