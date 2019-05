STVV staat voor cruciale verplaatsing naar Charleroi

Joel Banks wordt de nieuwe bondscoach van de Finse nationale herenploeg. Hij zal deze job combineren met zijn functie als hoofdcoach van Greenyard Maaseik. "Ik ben uiteraard erg blij én trots. Het is voor mij toch weer een grote stap en ik ben erg gemotiveerd”, vertelt Banks. “Volleybal is mijn leven en mijn passie, en ja, het idee om mijn werk bij mijn club Greenyard Maaseik te combineren met een nationaal team was me eerder al door het hoofd geflitst. Toen ik vernam dat de Finse Federatie op zoek moest naar een nieuwe hoofdcoach, heb ik mijn voelhorens uitgestoken en een paar contacten aangesproken.” Akkoord voor 5 maanden plus 2 jaar Joel Banks en de Finse bond hebben een akkoord voor vijf maanden plus twee jaar. In de praktijk bekijken ze dus tegen 30 september 2019 of de overeenkomst nog een verlengstuk van twee jaar krijgt. "Mijn job is de huidige lichting naar een hoger niveau te tillen. Daarvoor bestaat maar één weg, en die is niet geheim: hard werken, samen. Die bereidheid is er, wederzijds", aldus Banks. Maaseik nu eerste en enige prioriteit Het Finse nationale team start op 6 mei aan een oefenkamp, maar wanneer Banks daar zal opdagen, hangt uiteraard volledig af van het verdere verloop van de best-of-five van Greenyard Maaseik. Dat is nu zijn eerste en enige prioriteit.