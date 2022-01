STVV staat voor cruciale wedstrijd tegen Seraing: "Doen het met de 17 spelers die er zijn."

In het tennis heeft Elise Mertens een uitstekende dag achter de rug op de Australian Open. In het enkel én dubbel mag ze een ronde verder. In het dubbel won ze met haar dubbelpartner Kudermetova van een Russisch-Wit-Russisch duo in drie sets. Mertens zit daar in de tweede ronde. In het enkel staat de Hamontse al in de derde ronde. In haar tweede partij versloeg ze de Roemeense Irina-Camella Begu (WTA 64) met 6-3 en 6-2. In de zestiende finales neemt Belgiës nummer 1 het op tegen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 12) of de Chinese Shuai Zhang (WTA 74). Mertens is nog de enige landgenote die in het enkelspel van de Australian Open actief is.