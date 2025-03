Lommel SK heeft in onderling overleg besloten om de huurperiode van Diego Rosa voortijdig te beëindigen. De Braziliaanse middenvelder keert per direct terug naar zijn thuisland. Rosa speelde in totaal 63 wedstrijden voor de Limburgse club en scoorde daarin elf keer. Rosa maakte in de winter van 2021 voor het eerst zijn opwachting bij Lommel SK als huurling van Manchester City. Na een succesvolle periode trok hij naar Portugal en vervolgens Brazilië, alvorens vorig seizoen opnieuw op huurbasis bij Lommel aan te sluiten vanuit EC Bahia. Dit seizoen kreeg Rosa opnieuw kansen in het Groen-Wit, maar zijn rol binnen het team pakte anders uit dan verwacht. Sportief directeur James McCarron licht de beslissing toe: "Diego heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan onze club, maar dit seizoen verliep niet zoals gepland. Voor beide partijen is het beter om nu de samenwerking te beëindigen, zodat Diego zonder problemen kan terugkeren naar Brazilië en wij ons kunnen focussen op de komende belangrijke weken."