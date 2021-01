En we eindigen met drie Noord-Limburgse kajakkers die zich voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio. Dat doen ze deze keer niet op het kanaal in Pelt, maar indoor in een grote sleeptank. De waterbak ligt in het nieuwe maritieme onderzoekscentrum in Oostende en dient binnenkort voor wetenschappelijk onderzoek. Het voordeel van de tank is dat er geen golven en stromingen zijn zodat de Limburgse kajakkers zich puur kunnen focussen op de techniek.