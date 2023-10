Karel Geraerts wordt trainer van de Duitse tweedeklasser Schalke 04. Deze middag wordt de Maasmechelaar voorgesteld bij zijn nieuwe club. Geraerts greep afgelopen seizoen met Union Sint-Gillis nog net naast de titel. In de Europa League haalden de Brusselaars ook de kwartfinale. Toch werd de samenwerking met de club deze zomer stopgezet. Schalke 04 staat momenteel op twee na laatste in de Duitse tweede klasse. Na de degradatie uit de Bundesliga is de club uit Gelsenkirchen op de sukkel. In september nam het afscheid van trainer Thomas Reis. Geraerts zal na de interlandbreak zijn debuut maken.