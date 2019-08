"Ik vind dat Simon Mignolet te goed is om in de Belgische competitie te spelen." Dat zegt onze analist Stef Wijnants over de verrassende transfer van de Truienaar. Hij gaat er dan ook vanuit dat Mignolet Club Brugge naar een hoger niveau kan tillen. Bovendien heeft volgens Wijnants ook de familiale situatie van de doelman meegespeeld in zijn beslissing, want Mignolet wordt binnenkort voor de eerste keer vader.