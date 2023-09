STVV-trainer Thorsten Fink: "Slordigheden moeten er uit om resultaat te pakken op Charleroi"

Na een zinderende thriller in het Turkse Adana heeft Racing Genk zich geplaatst voor de poulefase van de Conference League. Vanmiddag om half drie gaat het de trommel in voor de loting van de groepsdase. De vicekampioen haalde het na strafschoppen, want na 145 minuten voetbal stond het 1-0 voor Demirspor. Thuis was de wedstrijd op 2-1 geëindigd. Genk ziet vandaag wellicht nog Mike Trésor vertrekken. Hij is op weg naar het Burnley van Vincent Kompany.