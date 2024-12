Voetbal dan. Vanavond speelt Patro Eisden tegen Club Brugge in de achtste finales van de Beker van België. Op papier maken de mannen van Stijn Stijnen geen kans tegen de landskampioen, maar op het veld zou dat wel eens anders kunnen zijn zegt hij in TVL Sportcafé. De Maaslanders zitten in een goede flow, en spelen voor een vol huis. Bijna hetzelfde scenario als 2 jaar geleden dus, en toen had Brugge verlengingen nodig om Patro uit te schakelen.