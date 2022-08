Drama in de duivensport. Afgelopen weekend vertrokken 26.000 duiven uit het Franse Narbonne voor een internationale wedstrijd, maar door noodweer geraakte slechts 6.000 duiven op hun eindbestemming. Volgens de Duivenbond zijn de duiven door een verkeerde inschatting van het weer toch gelost. Zo zagen ook heel wat Limburgse duivenmelkers een deel van hun duiven niet terugkeren. We gingen langs bij Luc Mommen, een duivenmelker die in zak en as zit nu 9 van zijn allerbeste duiven weg zijn.