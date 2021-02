In Genk ontdekken 730 leerlingen uit het derde leerjaar basisonderwijs dit schooljaar de sport waar zij goed in zijn. Zij doen dit via het ‘SportKompas’, een oriëntatie-tool die kinderen van 8 tot 10 jaar helpt bij het maken van een goede sportkeuze. In oktober organiseerde de sportdienst SportinGenk een try-out van het Kompas. 30 leerlingen van ’t Schoolke in Oud-Waterschei konden via de test ontdekken welke sport het best bij hun past. Na de succesvolle try-out is SportinGenk klaar om elke leerling van het derde leerjaar te testen. 21 van de 22 Genkse scholen schreven zich in. De tool bestaat uit drie luiken: bewegingsproeven, een digitale vragenlijst die peilt naar de bewegingsvoorkeuren en een vragenlijst die peilt naar de persoonlijke motivatie. De uitkomst is een richting, of kompas, voor kinderen om de sport te vinden die echt bij hun past. “Als kinderen een sport kiezen vanuit hun eigen kunnen en motivatie, dan beleven ze er meer plezier aan en blijven ze een bepaalde sport langer uitoefenen”, zegt Schepen van Sport Kathleen Parthoens (CD&V). “Jong beginnen sporten en dit blijven volhouden, is belangrijk voor een meer gezonde levensstijl. Op deze manier hopen we dat meer kinderen de weg vinden naar de meest gepaste sport én sportclub in Genk.” 730 leerlingen getest tegen het einde van het schooljaar Na een succesvolle try-out in ’t Schoolke in Oud-Waterschei wil de stad Genk de SportKompastest verder uitrollen in de andere basisscholen. Elke klas van het derde leerjaar basisonderwijs in Genk werd uitgenodigd om zich in te schrijven. Het enthousiasme bij scholen was groot: maar liefst 21 van de 22 Genkse basisscholen zeiden toe. De Broederschool bijt de spits af: twee klasjes van het derde leerjaar doorlopen vandaag de SportKompastesten. Na de Broederschool volgen 20 andere Genkse scholen, of 730 leerlingen in totaal. De testen zullen doorgaan in de Sporthal Arcade in het SportinGenkpark. “Als stad geloven we zeer hard in dit initiatief. Vandaar dat we het de scholen zo gemakkelijk mogelijk maken om te komen: de test is volledig gratis en SportinGenk zorgt voor het vervoer van en naar de sporthal”, aldus schepen Parthoens. “Ook de coronarichtlijnen worden strikt toegepast, zodat alles veilig kan verlopen.”