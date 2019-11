STVV verliest, Brys onder vuur naar derby

STVV beëindigt de samenwerking met T1 Marc Brys en zijn technische staf. De trainingsessies van morgen worden geleid door beloftencoach Nicky Hayen. Voor het clubbestuur was de nederlaag tegen Charleroi er te veel aan. Brys was afgelopen week ook nadrukkelijk in beeld als de nieuwe coach van Racing Genk. Uitgerekend vijf dagen voor de Limburgse derby beëindigt STVV de samenwerking met T1 Marc Brys en zijn technische staf. Bekijk het interview met Marc Brys over Racing Genk:De Antwerpse coach arriveerde afgelopen seizoen op Stayen na een lange periode bij Beerschot in 1B. Bij de Kanaries ging hij opnieuw aan de slag op het hoogste niveau. Het eerste seizoen van Brys en zijn technische staf werd een goed seizoen. Er werd tot de laatste speeldag van de reguliere competitie gestreden voor een plaats in play-off I. Brys werd ook genomineerd voor de Trofee Raymond Goethals. Dit seizoen is er eentje van ups en downs, met 18 punten en een 11de plaats tot op de dag van vandaag. Na het verlies afgelopen weekend tegen Sporting Charleroi besliste het STVV-bestuur om de samenwerking met Marc Brys en zijn assistenten te beëindigen. Marc Brys uitgejouwd door publiek: