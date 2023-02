STVV verliest met 10 spelers tegen Westerlo

door Luc Moons

STVV heeft thuis met het kleinste verschil verloren tegen Westerlo, na alweer een discutabele rol voor de VAR en de wedstrijdleiding. Vlak voor de rust moest Sint-Truiden met tien man verder na een rode kaart voor Koita en een strafschopgoal. In de tweede helft kon STVV geen vuist meer maken tegen een sterker Westerlo. Het verlies tegen een rechtstreekse concurrent voor play-off 2 smaakte zuur. Play-off 2 is veraf, tenzij er volgende week gewonnen wordt op het veld van Charleroi. Na de wedstrijd was er nog een incident. Een Truiense supporter in Tribune Noord viel over de balustrade enkele meters naar beneden. Even was er paniek. Maar de man van 28 was snel terug bij bewustzijn en is buiten levensgevaar.