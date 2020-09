In TVL Sportcafé blikken we vanavond met coach Wim Fissette en de technisch directeur van Tennis Vlaanderen, Tom Devries, terug op de US Open. En ook in Het Moment hebben we het over tennis. In de jaren 80 en 90 leverde Ann Devries, de zus van Tom, pionierswerk in het vrouwentennis. Zo werd ze de eerste Belgische in de top 100 van de wereldranglijst. In 1988 speelde ze de finale van de European Ladies Challenge. Dat was een indoortornooi dat plaatsvond in de Limburghal in Genk. Tegenstander was niemand minder dan Steffi Graf.