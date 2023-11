En dan naar het voetbal. Racing Genk trekt morgen naar de Bosuil voor de clash met Antwerp. Het is de eerste keer dat beide teams terug tegenover mekaar staan sinds de spectaculaire ontknoping van het vorige voetbalseizoen. Toen snoepte Antwerp Genk de titel nog af in blessuretijd. "Maar van revanchegevoelens is na 5 maanden al lang geen sprake meer", zegt trainer Wouter Vrancken. "Als we ons concentreren op ons eigen voetbal en ons niet bezighouden met randzaken, kunnen we ook in Antwerp winnen.", klinkt het nog. We blikken vooruit op de topaffiche van morgen aan de hand van drie flashbacks.