De eer van het Limburgse voetbal stond vanmiddag op het spel in de Genkse Cegeka Arena. Daar ontving Racing Genk STVV. Voor STVV stond er buiten de eer weinig op het spel. Maar Genk heeft de punten nog nodig met het oog op de Europe Play-Off. Als het nog kans wil maken op dat Conference League-ticket mag het ook niet te veel achterstand oplopen op de concurrenten uit die eventuele PO2. De druk lag dus bij de thuisploeg. De eerste kans is voor de bezoekers. Een voorzet belandt voor gelegenheidslinksback Wolke Janssens. Zijn schot mist richting. De reactie komt er halverwege de eerste helft. Een voorzet van Ito wordt weggewerkt. De bal valt voor de voeten van Trésor. Maar hij wordt afgeblokt.Op het halfuur komt STVV er snedig uit. De voorzet van Brûls belandt via een Genkenaar bij Hayashi. Hij opent de score. 0-1. STVV toont zich gretiger in de eerste helft. Janssens zet zich door op links. Maar zijn voorzet gaat richting Vandevoordt en niet richting ploegmaat, Hayashi. 0-1 is de ruststand.Thorstvedt en Sadick komen Trésor en Lucumi vervangen bij de thuisploeg aan de rust. En twintig minuten voor tijd gooit hij alle troeven op tafel. Genk drukt STVV terug maar grote kansen volgen niet. Tot vijf minuten voor tijd Thorstvedt uithaalt. Schmidt met de goeie parade. We zijn al in blessuretijd wanneer Oyen op doel afgaat, hij gaat voor eigen succes.STVV houdt stand en wint met 0-1 en is minstens één dag ploeg van Limburg. Genk moet weer achterom kijken. Volgende week gaat het op bezoek bij Club Brugge.Beelden en reacties van de Limburgse derby krijgt u morgen om 12u30 in het TVL middagnieuws.