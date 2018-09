Wij wisten het natuurlijk al langer, maar nu weet ook de rest van de wereld het. Thibaut Courtois is de beste doelman van de wereld. De doelman van de Rode Duivels en Real Madrid kreeg gisteren de trofee van beste doelman van 2018 op het FIFA-gala 'The Best' in Londen. Courtois heeft de trofee te danken aan zijn topprestatie op het WK in Rusland, waar hij ook al verkozen werd tot doelman van het tornooi.