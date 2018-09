STVV vol vertrouwen naar Gent

Vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League tegen IJsland. Het is afwachten of de Limburgse nieuwkomers Hans Vanaken en Leandro Trossard speelminuten zullen krijgen. Het duo is alvast laaiend enthousiast over hun kennismaking met de nationale ploeg. In TVL Sportcafé zijn onze analisten het er over eens: als Vanaken en Trossard deel willen blijven uitmaken van de Rode Duivels moeten ze naar het buitenland trekken.