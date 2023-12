"Wat mij het meest heeft geraakt, is dat de media in België ongenuanceerd heeft overgenomen wat er in de Amerikaanse pers verscheen. Daardoor hebben ze een beeld van mij geschept dat veel negatiever was dan de realiteit." Dat zegt Dante Vanzeir in TVL Sportcafé over de vermeende racisme-rel, waarin hij verzeild raakte bij zijn club New York Red Bulls. De Beringenaar ontkent niet dat hij een fout heeft gemaakt, waar hij veel spijt van heeft. Hij aanvaardde dan ook zijn straf en doorliep een verplicht traject. Intussen zijn de gemoederen in de VS weer gaan rusten. En kan Vanzeir zich terug focussen op het voetbal.