STVV wil drie punten thuishouden tegen Gent

STVV en Stayen (de eigenaar van het stadion) meten de schade op nadat Racing Genk-supporters vuurpijlen op het veld gooiden tijdens de derby. Maar de ploeg veegt ook voor eigen deur. Bekergooiers uit het Truiense sfeervak zullen geïdentificeerd worden, en krijgen een stadionverbod. "Dit gedrag hoort niet thuis op Stayen," zegt STVV-voorzitter David Meekers. Jammer genoeg werd de derby-voetbalnamiddag ontsierd door enkele supportersincidenten. Zo wierpen Genkse fans meerdere vuurpijlen op het veld. "Het veld is op tientallen plekken verschroeid, panelen en stoeltjes vernield", weet Anne Swers (CEO Stayen). "Ons onderhoudsteam inventariseert vandaag de schade. Vervolgens zullen we een offerte opvragen voor het herstel van het terrein en dit overmaken aan de bezoekende ploeg. Omdat het kunstgras in lange stroken vervangen wordt, is het te kort dag om de beschadigde stroken te herstellen tegen donderdag. Desalniettemin komt de wedstrijd tegen AA Gent niet in het gedrang." STVV neemt zelf voortouw Aan de overzijde, in het Truiense sfeervak, werden er tijdens de wedstrijd bekertjes op het veld geworpen. Er is natuurlijk nog een verschil tussen een vuurpijl en een bekertje. Maar dat neemt niet weg dat STVV zelf het voortouw wil nemen, door strikt op te treden tegen dit fenomeen: "Elke club moet voor zijn eigen deur vegen. Voor ons hoort dit soort gedrag simpelweg niet thuis op Stayen. Bovendien zijn er al eerder wedstrijden stilgelegd voor het gooien van bekers. Op deze manier benadeel je dus jouw eigen ploeg. We willen niet dat dit in de toekomst nog voorvalt. Daarom zullen we – samen met de ordediensten – de bekergooiers identificeren en een stadionverbod opleggen. Drink jouw pintje in de toekomst gewoon leeg in plaats van het op het veld te gooien", zo besluit STVV-voorzitter David Meekers.