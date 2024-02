STVV wil galawedstrijd opluisteren met overwinning tegen Westerlo

GREENYARD Maaseik blijft niet bij de pakken zitten. Voor volgend seizoen werd nu al een overeenkomst bereikt met een nieuwe hoofdcoach: streekgenoot Guido Görtzen (uit Roermond) zal de fakkel overnemen van Fulvio Bertini, die na tweeënhalf jaar afscheid neemt op het eind van deze competitie. "We wensen Fulvio veel succes met zijn nieuwe uitdaging bij het Franse Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique," aldus Maaseik in een persbericht. De 53-jarige Görtzen is een monument in het Nederlands volleybal. De geboren Heerlenaar speelde een hoofdrol in het legendarische team van Oranje dat in Atlanta 1996 Olympisch kampioen werd. In 1995 won datzelfde team, met als bijnaam "De Lange Mannen", ook al zilver op het WK en in 1997 werden ze Europees kampioen. Guido bouwde zijn straffe carrière verder uit bij topclubs in Italië (Montichiari, Modena, Perugia), Japan (Osaka) en Rusland (Iskra Odintsovo). Hij speelde nog twee Olympische Spelen mee, Sydney 2000 en Athene 2004, met respectievelijk een vijfde en negende plaats als resultaat. HoofdcoachIn 2008 nam hij afscheid als speler, hij had er dan maar liefst 425 matchen opzitten voor Oranje, en werd hij spelersmakelaar. Dit tot hij enkele jaren geleden vlak over de grens een nieuw project startte: de herenploeg van Numidia Limax. In drie jaar tijd leidde hij die club als hoofdcoach naar eredivisie, waar ze vorig seizoen de reguliere competitie als leider afsloot. In de play-offs liep het evenwel iets minder goed met uiteindelijk een vierde plaats.